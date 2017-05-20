ИИХФ посоветовала включать игроков из НХЛ в расширенную заявку на Олимпиаду

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов описал, как будет подаваться заявка на олимпийский турнир.

«ФХР подаст расширенный состав сборной России на Олимпийские игры до 1 октября. К этому времени мы подадим список в Олимпийский комитет России.

ИИХФ советует всем федерациям включать игроков из в расширенный лист. Не всех, но звезд, кого вы хотите видеть.

Из этого списка убирать игроков можно, а добавлять нельзя. Лимитов в этом списке нет, можно подавать 50-60 человек», – сказал функционер.

Мужской олимпийский турнир по хоккею в Южной Корее пройдет с 14 по 25 февраля 2018 года. НХЛ ранее объявила, что не будет прерывать регулярный чемпионат и не намерена отпускать игроков в сборные.