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    ИИХФ посоветовала включать игроков из НХЛ в расширенную заявку на Олимпиаду

    Теги ФХР ИИХФ сборная России НХЛ ОКР Пхенчхан-2018 Дмитрий Курбатов олимпийский хоккейный турнир

    Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов описал, как будет подаваться заявка на олимпийский турнир.

    «ФХР подаст расширенный состав сборной России на Олимпийские игры до 1 октября. К этому времени мы подадим список в Олимпийский комитет России.

    ИИХФ советует всем федерациям включать игроков из НХЛ в расширенный лист. Не всех, но звезд, кого вы хотите видеть.

    Из этого списка убирать игроков можно, а добавлять нельзя. Лимитов в этом списке нет, можно подавать 50-60 человек», – сказал функционер.

    Мужской олимпийский турнир по хоккею в Южной Корее пройдет с 14 по 25 февраля 2018 года. НХЛ ранее объявила, что не будет прерывать регулярный чемпионат и не намерена отпускать игроков в сборные.

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