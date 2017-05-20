Нападающий сборной Канады Марк Шайфли высказался после победы над сборной России (4:2) в полуфинальном матче ЧМ-2017.

«Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее. Вести 2:0 после двух периодов, владеть инициативой – и проиграть...

Но это игра, такое нередко случается, и сегодня мы увидели новый пример.

Конечно, нам очень помог гол в начале третьего периода, он придал заряд уверенности», – сказал Шайфли.

Россия проиграла Канаде. Ну как так-то?