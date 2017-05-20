Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Олега Знарка.

«Мы так вопрос пока не будем ставить, о доверии Знарку, кредит доверия у самой федерации. Еще идет турнир. Нашей команде еще играть за третье место. Надо чтобы парни собрались и все было нормально.

Есть кому оценить и работу тренера, и в целом посмотреть на ошибки. Сейчас мы увидели, что можем и что не можем. Есть вопросы, которые на профессиональном уровне должны все посмотреть.

Они есть, но их должны рассмотреть профессионалы – федерация, эксперты. Сейчас ребят надо поддерживать», – заявил Мутко.