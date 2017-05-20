Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу над сборной России (4:2) в полуфинальном матче ЧМ-2017.

«Мне очень и очень повезло быть тренером и в НХЛ, и в сборной на таких турнирах. Это был один из самых потрясающих матчей, в которых я когда-либо принимал участие.

И каким бы ни был результат, это даже не важно, потому что играли две фантастические команды. Встреча складывалась довольно интересно и своеобразно.

У обеих команд мощнейшее большинство. Когда мы удалялись – это словно высасывало у нас силы. Когда наоборот – высасывало у них. Еще раз повторюсь, это был потрясающий матч, который у многих надолго останется в памяти. И он определенно заслуживал овертайма.

Да, я изначально планировал использовать Парайко и Влэшика против тройки Кузнецова. Это очень динамичное звено, а они – отличные персональщики. И ставил к ним Кутюрье, который тоже хорош в персональной опеке.

Когда мы ушли на второй перерыв, в раздевалке царило напряжение. Как вдруг кто-то сказал: парни, все в порядке, Россия играет именно так, как мы и ожидали. Все у нас получится.

Доволен ли я игрой русских ребят из «Тампы»? Не могу никого выделять. На мой взгляд, все российские игроки до единого выложились без остатка.

Показали все, на что способны. И канадские тоже. Поэтому матч и получился настолько шикарным. Просто где-то в каких-то моментах одни классные игроки обыгрывали других», – сказал Купер.