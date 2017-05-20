Тренер Майк Салливан похвалил хоккеистов после матча с «Оттавой» (3:2).

«Кросби ведет команду за собой, подавая пример. Мне показалось, он провел одну из своих лучших игр. Но это не заканчивается на одном только Сиде, это касается и скамейки.

Мюррей, по-моему, играл уверенно. Он делал своевременные сэйвы, когда мы в этом нуждались. Мэтт был спокоен. Он очень хорошо отслеживал шайбу. Вратарь сделал парочку важнейших сэйвов в ключевые моменты», – сказал американец.

Нападающий Сидни Кросби набрал в матче 2 (1+1) очка. Вратарь Мэтт Мюррей отразил 24 из 26 бросков.