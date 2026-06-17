Лукашенко о Квартальнове: «Тренер должен был подвести команду к плей-офф, но она провалилась. С «Ак Барсом» играли безвольно, говорю как немного разбирающийся в хоккее человек»

Лукашенко о Квартальнове: тренер должен был подвести команду к плей-офф.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работе Дмитрия Квартального на посту главного тренера минского «Динамо» в минувшем сезоне.

«Динамо » уступило «Ак Барсу » со счетом 0-4 в серии в 1/4 финала Кубка Гагарина. По окончании сезона клуб не стал продлевать контракт с Квартальновым.

«Все «ах» и «ох» про тренера начинают говорить, «команда хорошо играла», неоправданно не перезаключили контракт с Квартальновым. Не знаю, какой тренер Дмитрий Квартальнов . Ничего плохого о нем не могу сказать. Но тренер должен был подвести команду к плей-офф как положено. И чтобы она не провалилась. А она провалилась.

«Ак Барс» – действительно продуманная, сильная команда, но вспомните последнюю игру, когда на последних секундах забрасывали, как хроккеисты говорят, почти «мусорные шайбы». С этой командой можно было играть, но не сыграли. Не зацепились за свою игру, играли безвольно, говорю вам как человек, немного разбирающийся в хоккее.

Поэтому не надо стенаний, что мы не заключили контракт [c Квартальновым]. Нужен продвинутый и толковый тренер, о чем сказано председателю наблюдательного совета. Нужен крепкий авторитетный тренер! И не в раздевалке нужен человек, а то говорят, у нас Стась [авторитет] в раздевалке. Он на площадке должен быть!» – приводит слова Лукашенко «Пул Первого».