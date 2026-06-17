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  4. Лукашенко о Квартальнове: «Тренер должен был подвести команду к плей-офф, но она провалилась. С «Ак Барсом» играли безвольно, говорю как немного разбирающийся в хоккее человек»

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Лукашенко о Квартальнове: «Тренер должен был подвести команду к плей-офф, но она провалилась. С «Ак Барсом» играли безвольно, говорю как немного разбирающийся в хоккее человек»
Лукашенко о Квартальнове: тренер должен был подвести команду к плей-офф.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работе Дмитрия Квартального на посту главного тренера минского «Динамо» в минувшем сезоне. 

«Динамо» уступило «Ак Барсу» со счетом 0-4 в серии в 1/4 финала Кубка Гагарина. По окончании сезона клуб не стал продлевать контракт с Квартальновым. 

«Все «ах» и «ох» про тренера начинают говорить, «команда хорошо играла», неоправданно не перезаключили контракт с Квартальновым. Не знаю, какой тренер Дмитрий Квартальнов. Ничего плохого о нем не могу сказать. Но тренер должен был подвести команду к плей-офф как положено. И чтобы она не провалилась. А она провалилась.

«Ак Барс» – действительно продуманная, сильная команда, но вспомните последнюю игру, когда на последних секундах забрасывали, как хроккеисты говорят, почти «мусорные шайбы». С этой командой можно было играть, но не сыграли. Не зацепились за свою игру, играли безвольно, говорю вам как человек, немного разбирающийся в хоккее. 

Поэтому не надо стенаний, что мы не заключили контракт [c Квартальновым]. Нужен продвинутый и толковый тренер, о чем сказано председателю наблюдательного совета. Нужен крепкий авторитетный тренер! И не в раздевалке нужен человек, а то говорят, у нас Стась [авторитет] в раздевалке. Он на площадке должен быть!» – приводит слова Лукашенко «Пул Первого».

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Пул Первого»
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Комментарии

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Лукашенко хоккейный человек
Александр Григорьевич, вы ошибаетесь. Русские тренеры побеждали канадцев, немцев, половцев и печенегов. Говорю, как человек, немного разбирающийся в хоккее, кхе кхе.
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