Вице-премьер России Виталий Мутко передал ожидания от полуфинала .

«Конечно, я буду смотреть матч сборной России с Канадой, даже не сомневайтесь. Я хотел полететь на эту игру, но просто физически не смогу этого сделать.

Честно скажу, сложно давать прогнозы. Это особый матч, классическое противостояние. Я считаю, матч Россия – Канада – это как финал.

Встреча предстоит непростая. Но если наши парни сыграют так, как они играли особенно во втором и третьем периодах с чехами, то, думаю, мы можем рассчитывать на результат.

Если брать весь турнир по игре, то наша команда лучшая. Это классический наш советский и российский хоккей: быстрые атаки, немного превышено количество удалений и небрежность в защите», – сказал чиновник.

Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада