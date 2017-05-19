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    Виталий Мутко: «Если брать весь ЧМ-2017, то наша сборная лучшая по игре»

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная Канады ЧМ-2017

    Вице-премьер России Виталий Мутко передал ожидания от полуфинала ЧМ-2017.

    «Конечно, я буду смотреть матч сборной России с Канадой, даже не сомневайтесь. Я хотел полететь на эту игру, но просто физически не смогу этого сделать.

    Честно скажу, сложно давать прогнозы. Это особый матч, классическое противостояние. Я считаю, матч Россия – Канада – это как финал.

    Встреча предстоит непростая. Но если наши парни сыграют так, как они играли особенно во втором и третьем периодах с чехами, то, думаю, мы можем рассчитывать на результат.

    Если брать весь турнир по игре, то наша команда лучшая. Это классический наш советский и российский хоккей: быстрые атаки, немного превышено количество удалений и небрежность в защите», – сказал чиновник.

    Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада

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