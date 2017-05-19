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    Стив Айзерман: «Кучеров – элитный форвард НХЛ, равно как и Стэмкос»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Стив Айзерман Стивен Стэмкос Никита Кучеров

    Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Стив Айзерман высказался на тему контракта форварда Никиты Кучерова.

    Действующее соглашение с нападающим рассчитано до лета 2019 года. Кэпхит составляет 4,767 миллиона долларов. В минувшем регулярном чемпионате нападающий набрал 85 (40+45) очков, став лучшим снайпером и лучшим бомбардиром «Тампа-Бэй».

    «Предполагая, что карьера Кучерова будет и дальше двигаться по тому же пути, мы должны убедиться, что у нас достаточно места под потолком зарплат. Я жду, что Никита еще прибавит. Мы будем готовы к этому, когда придет время.

    Стэмкос делал то же самое год за годом. Кучеров на пути к этому уровню. Мы считаем Никиту элитным форвардом НХЛ, равно как и Стивена», – сказал Айзерман.

    Нападающий Стивен Стэмкос пропустил большую часть сезона из-за травмы. Он отыграл 17 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

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