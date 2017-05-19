Генеральный менеджер Стив Айзерман высказался на тему контракта форварда .

Действующее соглашение с нападающим рассчитано до лета 2019 года. Кэпхит составляет 4,767 миллиона долларов. В минувшем регулярном чемпионате нападающий набрал 85 (40+45) очков, став лучшим снайпером и лучшим бомбардиром «Тампа-Бэй».

«Предполагая, что карьера Кучерова будет и дальше двигаться по тому же пути, мы должны убедиться, что у нас достаточно места под потолком зарплат. Я жду, что Никита еще прибавит. Мы будем готовы к этому, когда придет время.

Стэмкос делал то же самое год за годом. Кучеров на пути к этому уровню. Мы считаем Никиту элитным форвардом , равно как и Стивена», – сказал Айзерман.

Нападающий Стивен Стэмкос пропустил большую часть сезона из-за травмы. Он отыграл 17 матчей и набрал 20 (9+11) очков.