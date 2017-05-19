Болельщики новокузнецкого «Металлурга» обратились к Путину

Болельщики новокузнецкого «Металлурга» написали петицию, обратившись к Президенту России Владимиру Путину, по поводу возможного исключения команды из КХЛ в следующем сезоне.

«Мы, болельщики Новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург», просим Вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в новокузнецком хоккее.

При отсутствии в области команды КХЛ перестанет работать вертикаль «школа – МХЛ – КХЛ», молодые игроки будут покидать город, а дети не пойдут заниматься хоккеем, не видя перспектив и возможностей играть на высшем уровне.

Разве это соответствует намерениям государства развивать и поддерживать спорт и пропагандировать здоровый образ жизни? Разве иностранные клубы воспитают стране игроков сборной России? Нет, они будут растить игроков своих сборных, за наш счет.

Мы, болельщики, обеспокоены дальнейшей судьбой любимой команды, губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев также поддерживает наш клуб. «Металлург» – единственная отдушина многих новокузнечан, их любимое детище. Близится 400-летие Новокузнецка и нам совсем не хочется к юбилею города трудовой славы получить от руководства КХЛ «подарок» в виде исключения клуба из состава КХЛ. Мы, новокузнечане, этого не заслужили.

С уважением, болельщики и все неравнодушные жители Новокузнецка и Кемеровской области», – говорится в петиции болельщиков.