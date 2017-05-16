Нападающий «Оттавы» Кайл Террис хотел подраться с форвардом «Питтсбурга» в конце второго матча финала Восточной конференции (0:1, 1-1 в серии).

Эпизод произошел за 14 секунд до конца матча. Во время вбрасывания Малкин задел Терриса клюшкой, что послужило началом конфликта. В потасовке приняли участие несколько игроков обеих команд.

Оба игрока получили дисциплинарный штраф (10 минут).