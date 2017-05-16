Кубок Стэнли. Малкин набрал 20-е очко и продолжил лидировать в списке бомбардиров
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей во втором матче финала Восточной конференции против «Оттавы» (1:0, 1-1 в серии) и продолжил лидировать в списке бомбардиров Кубка Стэнли.
В текущем розыгрыше плей-офф Малкин набрал 20 (6+14) очков. Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф идет на втором месте с 18 (8+10) очками, Леон Драйзайтль – на третьем с 16 (6+10) баллами.
Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.
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