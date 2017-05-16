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    Геннадий Величкин: «Предлагаю приглашать лучших арбитров Европы или Северной Америки на финал Кубка Гагарина»

    Теги Металлург Мг судьи Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина

    Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил судейство в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина.

    – Надо развивать наш судейский корпус. 16 мая состоится заседание правления КХЛ, где мы с коллегами и руководителями департаментов лиги будем обсуждать многие вопросы, в том числе и судейство.

    И я не сторонник того, чтобы чинить какие-то «разборки» и искать виновных. Нам просто надо сделать так, чтобы спорных моментов было как можно меньше, и стараться минимизировать так называемый «человеческий фактор» в работе арбитров.

    Вы видите, что современный хоккей шагает стремительно вперед. Много стало плотной, контактной игры. Не всегда арбитры успевают увидеть то или иное нарушение, иногда ошибаются с оценкой ситуации. Но при игре в хоккей ошибаются все: тренеры, игроки, судьи.

    При этом, согласитесь, судейские ошибки запоминаются всегда больше. Поэтому все вопросы возможного реформирования судейства надо решать спокойно и без эмоций. Нужно растить и обучать новые кадры – чтобы повысить качество обслуживания матчей.

    – У вас лично есть какое-то конкретное предложение к коллегам?

    – Самое первое, что может придти в голову – это приглашение иностранных арбитров. То есть, начиная с финалов конференции и на сам финал Кубка Гагарина привлекать лучших арбитров Европы или даже Северной Америки.

    Это совсем не означает, что мы не уважаем тех рефери, которые весь сезон работают на контракте с КХЛ. Зато это позволит избавить решающие матчи от любого давления.

    И представьте, что финал КХЛ судят, к примеру, арбитры НХЛ! Это тоже интересный ход, согласитесь. Возможно, у кого-то из моих коллег будут иные предложения – мы все это обсудим скоро на заседании правления, – сказал Величкин.

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