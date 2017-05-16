Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о планах вернуть в команду нападающего «Питтсбурга» .

– Если гипотетически представить, что какие-то клубы НХЛ согласятся отпустить в КХЛ на один сезон некоторых лидеров сборной России, то готовы ли вы обсудить такую возможность, например, с Малкиным?

– Интересный вопрос (улыбается). Давайте пока не будем забегать вперед. Дождемся, как сыграет «Питтсбург» и Женя в плей-офф. Они вышли в финал конференции.

Кстати, Малкин остался единственным российским игроком, кто продолжает борьбу за главный трофей НХЛ. Мы, естественно, все в Магнитогорске болеем за нашего воспитанника и желаем ему взять третий Кубок Стэнли! Дай бог Жене удачи! А потом мы вернемся к этому разговору.

Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести. А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Малкин – настоящий кумир современного хоккея. Его очень любят в Магнитке, его стиль игры нравится многим болельщикам всей страны.

Было бы интересно хотя бы на год – на олимпийский сезон – вернуть Женю в Россию. Так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос, – сказал Величкин.