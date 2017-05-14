Известный баскетболист и телекомментатор Чарльз Баркли рассказал о том, почему плей-офф в ему нравится больше, чем в НБА,

– Почему вам так нравится плей-офф ?

– Потому что тут может случиться все что угодно. Про такое не скажешь. И это не только относиться к этому сезону, где, как мы знаем, и «Голден Стэйт» встретятся в финале. В баскетболе уровень конкуренции в матчах невысок, пока дело не дойдет до поздних стадий плей-офф.

А в НХЛ все по-другому. Я начал следить за хоккеем в 1984-м. Эрик , Рон Хекстолл... Рон Хекстолл – мой любимый игрок. Так что я стал хоккейным болельщиком, когда попал в Филадельфию. Считаю, что плей-офф НХЛ – лучшее, что может быть в спорте.

– А почему Хекстолл – ваш любимый игрок?

– Мне нравятся парни, которые дерутся. Мне не нравятся игроки, которые пассивно себя ведут. Когда я играл, то часто злился на парней, которые не могли разозлиться по ходу матча. За 8 лет в Филадельфии я часто ходил на матчи «Флайерс». И было видно, что хочет выигрывать. Это главное, чего можно требовать от игрока.

– В финале Кубка Стэнли-2015 вы встретились с главным тренером Джоном Купером. Как давно вы его знаете?

– Мы общаемся 3-4 года. Я думал, он в США, недавно написал ему смс, а он мне ответил, что находится за границей. Хорошо знаю Купера. С мы давно общаемся – как и с Джереми Реником.

Мне нравится, что очень часто в плей-офф НХЛ случаются овертаймы. Потому что ничего более интересного нет, чем овертайм в хоккее.

Я болею за парней, которые еще не выиграли Кубок Стэнли. Я тоже не выиграл чемпионство. Я болею за , Хенрика Лундквиста, Джо Торнтона. Торнтон вообще недавно играл с порванными связками колена.

Что интересно про Овечкина... Я не на его уровне, это один из величайших игроков... Интересно, что в поражениях обвиняют только великих игроков. Никто не говорит про других игроков в команде, которые не играют так, как должны.

Все говорят: Овечкин так и не выиграл Кубок Стэнли. Но я не слышал, чтобы кто-то говорил про Оши, , Шаттенкирка, которого выменяли перед дедлайном.

Последние 3-4 недели только и говорили: сможет ли Овечкин выйти в финал конференции? Но он же не один в команде. Люди говорят: никогда не выигрывал чемпионский титул. Да, все винят меня, но я выходил на площадку не один! Почему бы не поговорить о других игроках иногда!?

– А вы бы хорошо играли в хоккей?

– Нет, я знаю пределы своих возможностей. Но мне нравится, что можно побить кого-нибудь и получить за это удаление всего на две минуты (смеется).

– Вы так хорошо разбираетесь в хоккее, что можете стать экспертом по НХЛ на ТВ.

– Судя по тому, как все развивается в баскетболе, я уже скоро буду свободен, – сказал Баркли.