Олег Знарок: «Если бы «Вашингтон» прошел дальше, то заявили бы Капризова»
Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Словакии (6:0) на ЧМ-2017 объяснил, почему на турнир не был заявлен форвард Кирилл Капризов.
«Если бы «Вашингтон» прошел дальше, то заявили бы Капризова. А Ничушкин – нам нужен игрок для меньшинства.
Игрой в обороне доволен, но нужно улучшать. Очень сложно настраивать команду на таких соперников.
После того, как попрощался с игроками, часа три просидел в номере, было тяжело. Но мы во всех верим», – заявил Знарок.
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