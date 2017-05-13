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    Олег Знарок: «Если бы «Вашингтон» прошел дальше, то заявили бы Капризова»

    Теги сборная России Вашингтон сборная Словакии Олег Знарок ЧМ-2017 Валерий Ничушкин Кирилл Капризов

    Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Словакии (6:0) на ЧМ-2017 объяснил, почему на турнир не был заявлен форвард Кирилл Капризов.

    «Если бы «Вашингтон» прошел дальше, то заявили бы Капризова. А Ничушкин – нам нужен игрок для меньшинства.

    Игрой в обороне доволен, но нужно улучшать. Очень сложно настраивать команду на таких соперников.

    После того, как попрощался с игроками, часа три просидел в номере, было тяжело. Но мы во всех верим», – заявил Знарок.

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