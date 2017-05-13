Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Словакии (6:0) на объяснил, почему на турнир не был заявлен форвард Кирилл Капризов.

«Если бы прошел дальше, то заявили бы Капризова. А Ничушкин – нам нужен игрок для меньшинства.

Игрой в обороне доволен, но нужно улучшать. Очень сложно настраивать команду на таких соперников.

После того, как попрощался с игроками, часа три просидел в номере, было тяжело. Но мы во всех верим», – заявил Знарок.