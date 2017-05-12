НХЛ. «Колорадо» подписал контракт с Мироновым на 2 года
Защитник сборной России Андрей Миронов продолжит карьеру в НХЛ.
22-летний хоккеист, который вчера расторг соглашение с московским «Динамо», подписал контракт новичка с «Колорадо» до конца сезона-2018/19.
Миронов был выбран клубом НХЛ на драфте 2015 года под общим 101-м номером.
В минувшем сезоне КХЛ Миронов в 18 матчах регулярного чемпионата набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафа.
В плей-офф Миронов в 9 матчах набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-4» и 4 минутах штрафа.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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