Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Колорадо» подписал контракт с Мироновым на 2 года

    Теги переходы Колорадо НХЛ Андрей Миронов

    Защитник сборной России Андрей Миронов продолжит карьеру в НХЛ.

    22-летний хоккеист, который вчера расторг соглашение с московским «Динамо», подписал контракт новичка с «Колорадо» до конца сезона-2018/19.

    Миронов был выбран клубом НХЛ на драфте 2015 года под общим 101-м номером.

    В минувшем сезоне КХЛ Миронов в 18 матчах регулярного чемпионата набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафа.

    В плей-офф Миронов в 9 матчах набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-4» и 4 минутах штрафа.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Андрей Миронов: «Получается, на Олимпиаду не поеду. Жизнь такая»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться