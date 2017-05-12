Защитник сборной России Андрей Миронов продолжит карьеру в .

22-летний хоккеист, который вчера расторг соглашение с московским «Динамо», подписал контракт новичка с до конца сезона-2018/19.

Миронов был выбран клубом на драфте 2015 года под общим 101-м номером.

В минувшем сезоне КХЛ Миронов в 18 матчах регулярного чемпионата набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафа.

В плей-офф Миронов в 9 матчах набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-4» и 4 минутах штрафа.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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