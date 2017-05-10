СКА подписал контракт с Рундбладом

СКА подписал контракт с защитником сборной Швеции Давидом Рундбладом. Соглашение рассчитано на один год.

Прошедший сезон 26-летний защитник провел в составе «Цюриха», набрав 27 (6+21) очков в 49 играх чемпионата Швейцарии при общем показателе полезности «+29». В плей-офф добавил еще 5 (2+3) очков в 6 матчах.

Рундблад – обладатель Кубка Стэнли-2015 в составе «Чикаго» (в победном плей-офф провел 5 матчей), серебряный призер ЧМ-2011.

Был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под общим 17-м номером, в НХЛ выступал за «Оттаву», «Аризону» и «Чикаго». В 113 матчах в НХЛ Рундблад набрал 25 (4+21) очков.