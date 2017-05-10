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    ЧМ-2017. Россия – США. Все билеты на матч проданы

    Теги сборная России болельщики сборная США Ланксесс Арена ЧМ-2017

    Все билеты на матч ЧМ-2017 между сборными России и США проданы. Об этом сообщили организаторы турнира.

    «Осталось несколько невыкупленных билетов по предварительному резерву, но с их реализацией проблем не возникнет. На матче будет аншлаг», – говорится в сообщении.

    Встреча состоится на «Ланксесс-Арене», которая вмещает 18,5 тысяч человек. Это самая вместительная хоккейная арена в мире за пределами Северной Америки.

    Матч между сборными России и США пройдет 16 мая в Кельне. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени.

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