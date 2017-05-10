Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг прокомментировал ситуацию с заявлением главного тренера сборной России Олега Знарка о том, что форварду необходима операция.

«Мы с Майком Йео сегодня встречались с Владимиром и никаких опасений на этот счет нет. Полагаю, что в цепочке российский агент – российский тренер – российские СМИ возникли трудности перевода. Я тоже вчера видел эти сообщения и был удивлен.

Я ему позвонил, а Владимир сказал: «У меня есть проблемы, но ничего такого, что потребовало бы проведения операции».

Мы работаем над его проблемами. Он габаритный игрок, который много играет против физически сильных соперников, так что я не удивлен, что сейчас он чувствует себя не лучшим образом», – сказал Армстронг.

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