Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Даг Армстронг: «Удивился, увидев сообщения из России об операции Тарасенко. Полагаю, тут возникли трудности перевода»

    Теги травмы Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Олег Знарок Алексей Дементьев Владимир Тарасенко

    Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг прокомментировал ситуацию с заявлением главного тренера сборной России Олега Знарка о том, что форварду Владимиру Тарасенко необходима операция. 

    «Мы с Майком Йео сегодня встречались с Владимиром и никаких опасений на этот счет нет. Полагаю, что в цепочке российский агент – российский тренер – российские СМИ возникли трудности перевода. Я тоже вчера видел эти сообщения и был удивлен.

    Я ему позвонил, а Владимир сказал: «У меня есть проблемы, но ничего такого, что потребовало бы проведения операции».

    Мы работаем над его проблемами. Он габаритный игрок, который много играет против физически сильных соперников, так что я не удивлен, что сейчас он чувствует себя не лучшим образом», – сказал Армстронг. 

    ЧМ-2017. Тарасенко не сыграет за сборную России

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться