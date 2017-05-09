Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что доктор осмотрел его после контакта с бортом по ходу игры с (2:5).

Наблюдатели за сотрясениями не сняли форварда с матча, поскольку не имели соответствующих полномочий.

«Кто бы ни врезался в борт подобным образом, он первым образом советуется с тренером и медиками. Так это делается. То, о чем сейчас говорят, – разница между осмотром у доктора и применением протокола проверки на сотрясение. Это две разные процедуры», – сказал Кросби.

Наблюдатели за сотрясениями не могли снять Кросби с игры после контакта с бортом

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