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    Сидни Кросби: «Доктор меня осмотрел. К протоколу проверки на сотрясение не прибегали»

    Теги травмы Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби НХЛ

    Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что доктор осмотрел его после контакта с бортом по ходу игры с «Вашингтоном» (2:5).

    Наблюдатели за сотрясениями не сняли форварда с матча, поскольку не имели соответствующих полномочий.

    «Кто бы ни врезался в борт подобным образом, он первым образом советуется с тренером и медиками. Так это делается. То, о чем сейчас говорят, – разница между осмотром у доктора и применением протокола проверки на сотрясение. Это две разные процедуры», – сказал Кросби.

    Наблюдатели за сотрясениями не могли снять Кросби с игры после контакта с бортом

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