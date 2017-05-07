Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тренер сборной Италии: «Не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы»

    Теги сборная России сборная Италии ЧМ-2017 Стефан Маир

    Главный тренер сборной Италии Стефан Маир обвинил в неуважительном поведении игроков команды России после поражения (1:10) в матче группового этапа чемпионата мира.

    «Знали, что матч будет тяжелым. Особенно учитывая то, как мало у нас было времени на восстановление после вчерашней встречи со Словакией. Мы хорошо провели первый период, хоть и проиграли его со счетом 0:2. Тем не менее у нас хорошо получалось выжимать сборную России на периметр. Парни здорово поработали.

    Потом на нас навалилась усталость, и мы стали удаляться, слишком много удаляться, за что россияне нас наказали. Кажется, шесть шайб забросили в большинстве.

    В третьем периоде бензин у нас совсем закончился. И мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ. Да, мы просели в концовке. Но смысла ложиться костьми и не было. Через два дня у нас будет следующий матч, только его мы и держим в уме», – сказал Маир. 

    Сборная России выиграла у команды Италии со счетом 10:1, что стало самой крупной победой в истории встреч этих команд.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться