Главный тренер сборной Италии Стефан Маир обвинил в неуважительном поведении игроков команды России после поражения (1:10) в матче группового этапа чемпионата мира.

«Знали, что матч будет тяжелым. Особенно учитывая то, как мало у нас было времени на восстановление после вчерашней встречи со Словакией. Мы хорошо провели первый период, хоть и проиграли его со счетом 0:2. Тем не менее у нас хорошо получалось выжимать сборную России на периметр. Парни здорово поработали.

Потом на нас навалилась усталость, и мы стали удаляться, слишком много удаляться, за что россияне нас наказали. Кажется, шесть шайб забросили в большинстве.

В третьем периоде бензин у нас совсем закончился. И мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ. Да, мы просели в концовке. Но смысла ложиться костьми и не было. Через два дня у нас будет следующий матч, только его мы и держим в уме», – сказал Маир.

Сборная России выиграла у команды Италии со счетом 10:1, что стало самой крупной победой в истории встреч этих команд.