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    Артемий Панарин: «Бокальчик холодненького итальянского? Предпочитаю маленькую русскую рюмку»

    Теги сборная России сборная Италии Артемий Панарин ЧМ-2017

    Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился эмоциями после разгромной победы над командой Италии (10:1) на матче группового этапа чемпионата мира.

    – Что вам подарили как лучшему игроку матча?

    – Подарили часы. Деду Панарину.

    – После такой игры можно бокальчик холодненького итальянского?

    – Завтра же игра, поэтому... Я вообще предпочитаю маленькую русскую. Рюмку.

    – Если завтра игра, то сегодня есть еще время потренироваться, нет?

    – Нет, будем отдыхать. Поговорим – зарядимся позитивом. И завтра в бой.

    – Удалось серьезно настроиться сегодня, что немаловажно.

    – Конечно, не было бы такого счета, если бы серьезно не настроились. Такие команды могут забить случайный гол в начале матч, а потом встать впятером сзади, и им будет сложно забить. Мы начали первыми, они побежали вперед, и мы им еще забили.

    – Когда в последний раз получали такую передачу (когда забивали в пустые ворота)?

    – Даже не ожидал такого паса, если честно. Там два игрока стояло.

    – С Германией, наверное, другая игра будет?

    – Думаю, да. Хотелось бы такую же. Но мы забудем эту игру и настроимся на завтрашнюю. Все-таки два матча подряд сложно играть физически.

    Панарин набрал 4 (2+2) результативных очка и был признан лучшим игроком матча.

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