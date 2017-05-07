Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился эмоциями после разгромной победы над командой Италии (10:1) на матче группового этапа чемпионата мира.

– Что вам подарили как лучшему игроку матча?

– Подарили часы. Деду Панарину.

– После такой игры можно бокальчик холодненького итальянского?

– Завтра же игра, поэтому... Я вообще предпочитаю маленькую русскую. Рюмку.

– Если завтра игра, то сегодня есть еще время потренироваться, нет?

– Нет, будем отдыхать. Поговорим – зарядимся позитивом. И завтра в бой.

– Удалось серьезно настроиться сегодня, что немаловажно.

– Конечно, не было бы такого счета, если бы серьезно не настроились. Такие команды могут забить случайный гол в начале матч, а потом встать впятером сзади, и им будет сложно забить. Мы начали первыми, они побежали вперед, и мы им еще забили.

– Когда в последний раз получали такую передачу (когда забивали в пустые ворота)?

– Даже не ожидал такого паса, если честно. Там два игрока стояло.

– С Германией, наверное, другая игра будет?

– Думаю, да. Хотелось бы такую же. Но мы забудем эту игру и настроимся на завтрашнюю. Все-таки два матча подряд сложно играть физически.

Панарин набрал 4 (2+2) результативных очка и был признан лучшим игроком матча.