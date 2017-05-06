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    Роман Ротенберг: «Решение Шипачева уехать в НХЛ – это его выбор. У нас в этом плане демократия»

    Теги СКА ФХР сборная России переходы НХЛ Вадим Шипачев Вегас ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал переход нападающего сборной России Вадима Шипачева в клуб НХЛ «Вегас».

    «Решение Шипачева – это его выбор, это демократия, у нас в этом плане демократия. Мы сейчас думаем только о чемпионате мира, и я бы призвал не акцентировать внимание на Шипачеве, на его подписании контракта в НХЛ.

    Почему мы обсуждаем Шипачева, а не других игроков сборной? У нас здесь команда, здесь все в равных условиях, никто не думает ни о чем другом», – сказал Ротенберг.

    Ранее «Вегас» подписал 2-летний контракт с Шипачевым на 9 миллионов долларов.

    В прошедшем сезоне Шипачев стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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