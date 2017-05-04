ЦСКА предлагал Зайцеву контракт на 700 млн рублей за 2 года

ЦСКА делал контрактное предложение защитнику «Торонто» Никите Зайцеву, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

Армейцы предлагали хоккеисту соглашение, по которому он бы заработал 700 млн рублей за два года.

Агент Зайцева говорил о том, предложение из КХЛ не рассматривалось всерьез.

Напомним, несколько дней назад 25-летний Зайцев подписал новый 7-летний контракт с «Торонто» с годовой зарплатой 4,5 млн долларов в год.

В первый день переходов ЦСКА подписал 9 игроков и потратил примерно 2 млрд рублей

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