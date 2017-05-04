Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА предлагал Зайцеву контракт на 700 млн рублей за 2 года

    Теги ЦСКА Торонто НХЛ КХЛ Никита Зайцев Алексей Шевченко

    ЦСКА делал контрактное предложение защитнику «Торонто» Никите Зайцеву, об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

    Армейцы предлагали хоккеисту соглашение, по которому он бы заработал 700 млн рублей за два года.

    Агент Зайцева говорил о том, предложение из КХЛ не рассматривалось всерьез.

    Напомним, несколько дней назад 25-летний Зайцев подписал новый 7-летний контракт с «Торонто» с годовой зарплатой 4,5 млн долларов в год.

    В первый день переходов ЦСКА подписал 9 игроков и потратил примерно 2 млрд рублей

    Призыв-2017. ЦСКА творит дичь

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться