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    НХЛ. Троц вступил в перепалку с журналистом из Питтсбурга, обсуждая роль Овечкина в травме Кросби

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби Александр Овечкин Барри Троц НХЛ

    Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц вступил в перепалку с журналистом питтсбургской газеты Робом Росси, обсуждая момент с травмой капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. 

    – Барри, что скажете о действиях Овечкина, которые привели к столкновению Сида с Нисканеном? Это игровой эпизод?

    – Было ли там удаление? Я не понимаю. 

    – Вы заговорили об удалении.. Я просто спрашиваю, является ли это игровым эпизодом. 

    – Нет, я не собираюсь никого защищать. Вы хотите, чтобы я защищал Овечкина? А что там по поводу хищного удара Оши Куницем? Или силового приема на Бэкстреме? Это как, нормально?

    – Я просто спросил...

    – Я не собираюсь спорить на этот счет. Это ужасный вопрос. 

    – То есть, все нормально, Барри?

    – Дальше. Вы получили свой ответ, – сказал Троц. 

    Отметим, что Росси после игры написал колонку, в которой призвал НХЛ наказать Овечкина за этот эпизод. 

    «Вашингтон» выиграл третий матч серии – 3:2 ОТ и сократил отставание в счете – 1-2. 

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