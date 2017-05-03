НХЛ. Троц вступил в перепалку с журналистом из Питтсбурга, обсуждая роль Овечкина в травме Кросби
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц вступил в перепалку с журналистом питтсбургской газеты Робом Росси, обсуждая момент с травмой капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
– Барри, что скажете о действиях Овечкина, которые привели к столкновению Сида с Нисканеном? Это игровой эпизод?
– Было ли там удаление? Я не понимаю.
– Вы заговорили об удалении.. Я просто спрашиваю, является ли это игровым эпизодом.
– Нет, я не собираюсь никого защищать. Вы хотите, чтобы я защищал Овечкина? А что там по поводу хищного удара Оши Куницем? Или силового приема на Бэкстреме? Это как, нормально?
– Я просто спросил...
– Я не собираюсь спорить на этот счет. Это ужасный вопрос.
– То есть, все нормально, Барри?
– Дальше. Вы получили свой ответ, – сказал Троц.
Отметим, что Росси после игры написал колонку, в которой призвал НХЛ наказать Овечкина за этот эпизод.
«Вашингтон» выиграл третий матч серии – 3:2 ОТ и сократил отставание в счете – 1-2.
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