Главный тренер Барри Троц вступил в перепалку с журналистом питтсбургской газеты Робом Росси, обсуждая момент с травмой капитана Сидни Кросби в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

– Барри, что скажете о действиях , которые привели к столкновению Сида с Нисканеном? Это игровой эпизод?

– Было ли там удаление? Я не понимаю.

– Вы заговорили об удалении.. Я просто спрашиваю, является ли это игровым эпизодом.

– Нет, я не собираюсь никого защищать. Вы хотите, чтобы я защищал Овечкина? А что там по поводу хищного удара Оши Куницем? Или силового приема на Бэкстреме? Это как, нормально?

– Я просто спросил...

– Я не собираюсь спорить на этот счет. Это ужасный вопрос.

– То есть, все нормально, Барри?

– Дальше. Вы получили свой ответ, – сказал Троц.

Отметим, что Росси после игры написал колонку, в которой призвал наказать Овечкина за этот эпизод.

«Вашингтон» выиграл третий матч серии – 3:2 ОТ и сократил отставание в счете – 1-2.