Защитник «Торонто» Никита Зайцев прокомментировал подписание 7-летнего контракта с клубом.

– Вы подписали семилетний контракт. А ведь вам не очень нравился город Торонто. В том смысле, что вы понимали, что в Северной Америке есть места лучше.

– Но после года жизни я понял, насколько это хорошее место, как здесь уютно с семьей, с детьми. Нет-нет, я очень рад, что проведу в Канаде долгие годы.

– Я бывал в Торонто два раза и заметил, что там много людей живет на улицах.

– Ага, есть такое. Только я что-то не заметил, что они переживают по этому поводу. Специально наблюдал, мне кажется, что им такой стиль жизни очень нравится. Да и ночью с улиц они куда-то пропадают.

– Всегда удивляло, что именно в Северной Америке люди, получающие большой контракт, не снижают к себе требования и продолжают отрабатывать каждую копейку. Исключения есть, но это действительно исключения. Как вы думаете, почему?

– Трудно сказать. Мне кажется, что там большие деньги случайные люди не получают. И если тебе предложили серьезный контракт, то понимают, что завтра ты не прекратишь работать, а будешь стараться доказать, что в тебя поверили не зря. В Америке тебе просто так не дадут ничего, — сказал Зайцев.