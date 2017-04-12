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    НХЛ. Игровая форма Кросби оказалась самой продаваемой в этом сезоне, Овечкин – 7-й, Тарасенко – 8-й

    Теги Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Торонто Вашингтон Сент-Луис Чикаго Эдмонтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хенрик Лундквист Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Клод Жиру Владимир Тарасенко Райан Макдона Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс

    НХЛ опубликовала данные продаж игровых форм хоккеистов в официальном магазине лиги.

    Отмечается, что продажи товаров в магазине НХЛ в общем выросли на 14% по сравнению с этим периодом прошлого сезона, а продажи форм – на 11%.

    Самые продаваемые игровые формы в нынешнем сезоне:

    1. Сидни Кросби («Питтсбург»)

    2. Патрик Кэйн («Чикаго»)

    3. Джонатан Тэйвс («Чикаго»)

    4. Остон Мэттьюс («Торонто»)

    5. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

    6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

    7. Александр Овечкин («Вашингтон»)

    8. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

    9. Клод Жиру («Филадельфия»)

    10. Райан Макдона («Рейнджерс»)

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