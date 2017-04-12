НХЛ опубликовала данные продаж игровых форм хоккеистов в официальном магазине лиги.

Отмечается, что продажи товаров в магазине НХЛ в общем выросли на 14% по сравнению с этим периодом прошлого сезона, а продажи форм – на 11%.

Самые продаваемые игровые формы в нынешнем сезоне:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»)

2. Патрик Кэйн («Чикаго»)

3. Джонатан Тэйвс («Чикаго»)

4. Остон Мэттьюс («Торонто»)

5. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

7. Александр Овечкин («Вашингтон»)

8. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

9. Клод Жиру («Филадельфия»)

10. Райан Макдона («Рейнджерс»)