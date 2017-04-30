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    НХЛ. Генменеджер «Нью-Джерси» Шеро планирует обсудить возможное возвращение Ковальчука с его агентом

    Теги СКА Нью-Джерси Рэй Шеро Илья Ковальчук НХЛ КХЛ

    Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро заявил, что планирует встретиться с агентом российского форварда Ильи Ковальчука и обсудить его возможное возвращение в НХЛ, сообщает Sportsnet. 

    Ожидается, что встреча пройдет на следующей неделе. Шеро отметил, что пока не обладает точной информацией о желании игрока вернуться в НХЛ. 

    Напомним, что Ковальчук покинул НХЛ в 2013 году, расторгнув 15-летний контракт с «Нью-Джерси» через механизм завершения карьеры в лиге. Клуб сохраняет преимущественные права на него. 

    Ранее стало известно, что Ковальчук пропустит ЧМ-2017 из-за операции на колене. Его контракт со СКА заканчивается 30 апреля. 

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