Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро заявил, что планирует встретиться с агентом российского форварда Ильи Ковальчука и обсудить его возможное возвращение в , сообщает Sportsnet.

Ожидается, что встреча пройдет на следующей неделе. Шеро отметил, что пока не обладает точной информацией о желании игрока вернуться в НХЛ.

Напомним, что Ковальчук покинул НХЛ в 2013 году, расторгнув 15-летний контракт с через механизм завершения карьеры в лиге. Клуб сохраняет преимущественные права на него.

Ранее стало известно, что Ковальчук пропустит ЧМ-2017 из-за операции на колене. Его контракт со СКА заканчивается 30 апреля.

Ковальчук – в НХЛ? Забудьте