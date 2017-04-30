Российские игроки завершили игру 2-го раунда плей-офф с «Питтсбургом» (2:6, 0-2 в серии) с отрицательными показателями полезности.

Форвард Евгений Кузнецов за 18:10 игрового времени нанес 3 броска в створ ворот, выиграл половину вбрасываний (52%) и закончил матч с «-3».

Капитан «Кэпиталс» , проведя на льду 23:19, сделал 2 голевые передачи, нанес 3 броска в створ ворот, совершил 4 силовых приема, заблокировал 2 броска и завершил встречу с «-2».

Защитник «Вашингтона» за почти 19 минут игрового времени нанес один бросок в створ ворот, применил 3 силовых приема и закончил матч с полезностью «-1».

Нападающий «Питтсбурга» , проведя на льду 14:23, набрал 2 (1+1) очка, нанес 3 броска в створ, совершил один хит, заблокировал один бросок, выиграл 22% вбрасываний и завершил матч с «+1».