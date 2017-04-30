«Вашингтон» – «Питтсбург». Кузнецов завершил матч с полезностью «-3», Овечкин – «-2», Малкин – «+1»
Российские игроки «Вашингтона» завершили игру 2-го раунда плей-офф с «Питтсбургом» (2:6, 0-2 в серии) с отрицательными показателями полезности.
Форвард Евгений Кузнецов за 18:10 игрового времени нанес 3 броска в створ ворот, выиграл половину вбрасываний (52%) и закончил матч с «-3».
Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин, проведя на льду 23:19, сделал 2 голевые передачи, нанес 3 броска в створ ворот, совершил 4 силовых приема, заблокировал 2 броска и завершил встречу с «-2».
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов за почти 19 минут игрового времени нанес один бросок в створ ворот, применил 3 силовых приема и закончил матч с полезностью «-1».
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, проведя на льду 14:23, набрал 2 (1+1) очка, нанес 3 броска в створ, совершил один хит, заблокировал один бросок, выиграл 22% вбрасываний и завершил матч с «+1».
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