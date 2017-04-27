Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от сборной Швеции (3:4 ОТ) в первом матче чешского этапа Евротура.

«Не сказал бы, что нам не хватило сил, просто было два ненужных удаления. Неплохая игра была с нашей стороны.

Что касается игры в меньшинстве, если пропустили, значит пока она не очень получается, мы работаем над этим. Если бы вбрасывания выигрывали, половины ошибок не было», – сказал Знарок.

Также тренер дал комментарий об игре связки Сергея Мозякина и Владимира Ткачева: «А вам как эта связка? Хорошо? Ну вот вы и ответили на свой вопрос», – заявил Знарок.

Швеция – Россия. Мозякин и Ткачев набрали по 3 очка, Василевский отразил 16 бросков из 20