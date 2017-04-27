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    Олег Знарок: «Как мне связка Мозякин–Ткачев? Хорошо? Ну вот вы и ответили на свой вопрос»

    Теги сборная России Сергей Мозякин сборная Швеции Олег Знарок Чешские хоккейные игры Владимир Ткачев

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от сборной Швеции (3:4 ОТ) в первом матче чешского этапа Евротура.

    «Не сказал бы, что нам не хватило сил, просто было два ненужных удаления. Неплохая игра была с нашей стороны.

    Что касается игры в меньшинстве, если пропустили, значит пока она не очень получается, мы работаем над этим. Если бы вбрасывания выигрывали, половины ошибок не было», – сказал Знарок.

    Также тренер дал комментарий об игре связки Сергея Мозякина и Владимира Ткачева: «А вам как эта связка? Хорошо? Ну вот вы и ответили на свой вопрос», – заявил Знарок.

    Швеция – Россия. Мозякин и Ткачев набрали по 3 очка, Василевский отразил 16 бросков из 20

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