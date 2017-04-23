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    ЮЧМ-2017. США сыграют с Финляндией в финале, Россия и Швеция разыгрывают 3-е место

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    В Словакии пройдут заключительные матчи юниорского чемпионата мира. Сборная России сыграет с шведами за 3-е место и может выиграть первые медали турнира с 2011 года. 

    Юниорский чемпионат мира-2017

    Словакия

    Финал

    США U18 – Финляндия U18 – 20.30

    Матч за 3-е место

    Россия U18 – Швеция U-18 – 0:0 (первый период)

    Серия за выживание

    Беларусь U18 – Латвия U18 3:1 (3 период)
    Дата проведения
    23 апреля, 14.30, «Spis Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 6 Drozdov (Borshyov, Martynov)
    2:0 – 19 Deryabin (Martynov)
    3:0 – 44 Pavlenko (Savritsky, Borshyov)
    3:1 – 50 Jasunovs (Смирнов, Karkls)

    Счет в серии: 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Десять лет без побед. Юниоры пробивают дно

    Календарь ЮЧМ-2017

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