ЮЧМ-2017. США сыграют с Финляндией в финале, Россия и Швеция разыгрывают 3-е место
В Словакии пройдут заключительные матчи юниорского чемпионата мира. Сборная России сыграет с шведами за 3-е место и может выиграть первые медали турнира с 2011 года.
Юниорский чемпионат мира-2017
Словакия
Финал
США U18 – Финляндия U18 – 20.30
Матч за 3-е место
Россия U18 – Швеция U-18 – 0:0 (первый период)
Серия за выживание
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.30, «Spis Arena»
- 1:0 – 6 Drozdov (Borshyov, Martynov)
- 2:0 – 19 Deryabin (Martynov)
- 3:0 – 44 Pavlenko (Savritsky, Borshyov)
- 3:1 – 50 Jasunovs (Смирнов, Karkls)
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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