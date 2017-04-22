Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвел итоги прошедшего сезона и высказался о возможных нововведениях в работе арбитров.

«Радует, что у нас органично проходит смена поколений и омоложение. Из-за травм выпал сначала Роман Гофман, а потом Алексей Раводин. Мы стали больше доверять судьям из «второго эшелона», и они не подвели. Некоторые откровенно порадовали и вышли на новый уровень.

Не понравилась волна критики, которая поднялась в финале. Я понимал, обсуждать работу судей будут, но не ожидал, что этим будут активно заниматься псевдоспециалисты по всем фронтам. Никто не рассуждал об игре и комбинациях.

С этого года мы выбираем судейскую элиту из списка, который предоставляет ФХР. Вопросами подготовки ведают в федерации, которая с этого сезона запустила судейский учебно-методический центр. Сейчас мы совместно готовим программу по развитию и подготовке кадров. Вероятно, туда может войти пункт о перемещении судей между Высшей лигой и КХЛ. Надо понимать, что они не вырастут в одно мгновение.

Иностранные арбитры? Наших хватает, поверьте. Сейчас ведем переговоры со многими иностранными арбитрами, но они складываются нелегко. У них возникает много бытовых вопросов, как и у игроков-легионеров», – сказал Анисимов.

«С**а, балет устроили». Что говорят о судействе в финале Кубка Гагарина