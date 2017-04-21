Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался на тему возможного сокращения КХЛ.

«Совет директоров будет это обсуждать. Думаю, если будут какие-то решения, они все будут взвешенные. Я считаю, при выполнении всех инфраструктурных и финансовых правил лишать возможности выступить в КХЛ было бы неправильно. Другой вопрос, удовлетворяются ли эти требования? Будем обсуждать.

Про 24 команды ничего не знаю. Видимо, это чьи-то фантазии? Помните такую книжку – «Фантазии Фарятьева».

В целом идея обсуждается не сама по себе, а в связи с теми проблемами, которые испытывали некоторые клубы, в том числе самые именитые, в части выполнения своих финансовых обязательств. Лига будет очень строго и жестко действовать в плане требований по инфраструктуре, финансов и так далее», – дал комментарии функционер.

Ранее сообщалось, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть КХЛ.

КХЛ подписала договор с консалтинговой фирмой, которая предлагает сократить количество клубов в лиге до 24