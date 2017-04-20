КХЛ подписала договор с консалтинговой фирмой, которая предлагает сократить количество клубов в лиге до 24

Журналист Алексей Шевченко рассказал, что КХЛ было предложено сократить число команд в лиге до 24.

«Из КХЛ приходят новости, на которые уже не знаешь, как реагировать. Стало известно, что лига подключила к анализу ситуации в хоккее известную консалтинговую фирму. Компания действительно авторитетная в своей области, ее результатам доверяют.

Она помогает в большом бизнесе, спорт ей знаком не был, но она все равно дала заключение. Не знаю, прислушается ли к нему нынешнее руководство лиги, ведь не просто так заключали договор.

Но теперь предложено сократить КХЛ до 24 команд, из которых Россию представляет только 15 коллективов. Тогда якобы будет удобный календарь, а хороших игроков хватит на всех. Логика в этом есть, но вы же видели, что началось, когда заговорили об исключении «Югры» и «Кузни», а тут предлагают сказать «до свидания» восьми командам! Ох, какой кошмар начнется.

Мне намекают, что эта же бизнес-структура займется и календарем турнира. Сейчас он не готов ни в каком виде, так как даже у КХЛ нет понимания, сколько участников будет в чемпионате.

Может, стоит организовать новую лигу, так как эту, кажется, решили убить окончательно», – написал Шевченко в своем обзоре.