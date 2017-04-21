Дэн Милстейн, агент нападающего и сборной России Павла Дацюка, заявил, что его клиент не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

Как ранее сообщил журналист Игорь Рабинер, колено хоккеиста находится в тяжелом состоянии.

«Это все неправда, у него еще один год контракта. Когда год назад мы подписывали контракт, Дацюк думал закончить карьеру по окончании Олимпиады.

Но недавно у меня с Павлом был разговор. Он сказал, что комфортно себя чувствует и не знает, когда закончит карьеру. Не исключено, что будет играть и после Олимпиады», – сказал агент.