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    Агент Дацюка: «Не исключено, что Павел будет играть и после Олимпиады»

    Теги СКА сборная России травмы Павел Дацюк КХЛ Кубок Гагарина Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Дэн Милстейн, агент нападающего СКА и сборной России Павла Дацюка, заявил, что его клиент не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

    Как ранее сообщил журналист Игорь Рабинер, колено хоккеиста находится в тяжелом состоянии.

    «Это все неправда, у него еще один год контракта. Когда год назад мы подписывали контракт, Дацюк думал закончить карьеру по окончании Олимпиады.

    Но недавно у меня с Павлом был разговор. Он сказал, что комфортно себя чувствует и не знает, когда закончит карьеру. Не исключено, что будет играть и после Олимпиады», – сказал агент.

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