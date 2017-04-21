Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями о развитии хоккея в Финляндии.

«У финнов очень хорошо поставлен детский хоккей. На душу населения у них катков больше, чем у нас. 230 катков, хотя живет всего 5 миллионов человек. У них в каждой деревне каток.

У нас рядом Архангельская область. На весь регион два катка, хотя по площади в два раза больше Финляндии. Такая маленькая страна так много внимания уделяет хоккею. Нам надо стремиться к этому, работать.

У нас хорошая молодежь. Внимания хоккею уделяется много. Я сейчас езжу много, от Калининграда до Владивостока, и везде вижу рост популярности хоккея. Главное сейчас – чтобы материально-техническая база удовлетворяла этот интерес.

Будет специальная целевая программа, чтобы стадионов было достаточно. У нас 540 катков по стране, а нужно еще больше. Для полного счастья надо еще 300, но неизвестно, как это экономически сложится. Сколько правительство даст, столько и построим, будем за каждый биться», – сказал функционер.