КХЛ признала сэйв Кошечкина лучшим по итогам плей-офф

КХЛ представила хит-парад лучших сэйвов Кубка Гагарина.

10) вратарь Никлас Сведберг в матче с «Ак Барсом» (1:2);

9) голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков в игре с московским «Динамо» (0:1 2ОТ);

8) вратарь московского «Динамо» Александр Еременко в матче со СКА (0:2);

7) голкипер Александр Судницин в игре с ЦСКА (2:1);

6) вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в матче с (3:2);

5) голкипер «Витязя» Харри Сятери в игре со СКА (1:7);

4) вратарь «Адмирала» Игорь Бобков в матче с «Авангардом» (1:2 3ОТ);

3) голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в игре с «Металлургом» (2:3);

2) вратарь СКА Микко Коскинен в матче с «Локомотивом» (4:1);

1) голкипер Василий Кошечкин в игре с «Барысом» (3:2 ОТ).