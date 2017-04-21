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    КХЛ признала сэйв Кошечкина лучшим по итогам плей-офф

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив СКА Витязь Торпедо Александр Еременко Василий Кошечкин видео Михаил Бирюков КХЛ Кубок Гагарина Эмиль Гарипов Игорь Бобков Микко Коскинен Харри Сятери Динамо Александр Судницин Никлас Сведберг Адмирал

    КХЛ представила хит-парад лучших сэйвов Кубка Гагарина.

    10) вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг в матче с «Ак Барсом» (1:2);

    9) голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков в игре с московским «Динамо» (0:1 2ОТ);

    8) вратарь московского «Динамо» Александр Еременко в матче со СКА (0:2);

    7) голкипер «Локомотива» Александр Судницин в игре с ЦСКА (2:1);

    6) вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в матче с «Ак Барсом» (3:2);

    5) голкипер «Витязя» Харри Сятери в игре со СКА (1:7);

    4) вратарь «Адмирала» Игорь Бобков в матче с «Авангардом» (1:2 3ОТ);

    3) голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в игре с «Металлургом» (2:3);

    2) вратарь СКА Микко Коскинен в матче с «Локомотивом» (4:1);

    1) голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин в игре с «Барысом» (3:2 ОТ).

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