Сергей Бобровский: «Сейчас я испытываю только разочарование»
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал вылет от «Питтсбурга» в первом раунде Кубка Стэнли (1-4, 2:5 в пятом матче серии).
«Неприятное чувство, но у нас собралась очень хорошая команда. Надо извлечь из этого урок.
Сейчас я испытываю только разочарование», – сказал Бобровский.
В 5 матчах плей-офф россиянин пропустил 20 шайб, отражая 88,2% бросков соперника.
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