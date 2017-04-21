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    Сергей Бобровский: «Сейчас я испытываю только разочарование»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал вылет от «Питтсбурга» в первом раунде Кубка Стэнли (1-4, 2:5 в пятом матче серии). 

    «Неприятное чувство, но у нас собралась очень хорошая команда. Надо извлечь из этого урок.

    Сейчас я испытываю только разочарование», – сказал Бобровский.

    В 5 матчах плей-офф россиянин пропустил 20 шайб, отражая 88,2% бросков соперника. 

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