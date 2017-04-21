Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал вылет от в первом раунде Кубка Стэнли (1-4, 2:5 в пятом матче серии).

«Неприятное чувство, но у нас собралась очень хорошая команда. Надо извлечь из этого урок.

Сейчас я испытываю только разочарование», – сказал Бобровский.

В 5 матчах плей-офф россиянин пропустил 20 шайб, отражая 88,2% бросков соперника.