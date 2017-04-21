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    Джонатан Тэйвс: «Очень тяжело вылетать из плей-офф вот так, особенно учитывая потенциал «Чикаго»

    Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс

    Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (0-4, 1:4 в четвертом матче) в серии первого раунда Кубка Стэнли. 

    «Тяжело вот так проигрывать серию. Проиграть в четырех матчах особенно непросто.

    В нашем составе есть ребята, которые добивались большого успеха. Но вылетать из плей-офф вот так, особенно учитывая наш потенциал, очень тяжело», – сказал Тэйвс.

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