Капитан Джонатан Тэйвс прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (0-4, 1:4 в четвертом матче) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Тяжело вот так проигрывать серию. Проиграть в четырех матчах особенно непросто.

В нашем составе есть ребята, которые добивались большого успеха. Но вылетать из плей-офф вот так, особенно учитывая наш потенциал, очень тяжело», – сказал Тэйвс.