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    НХЛ. «Баффало» уволил генменеджера Тима Мюррея и главного тренера Байлсму

    Теги Баффало НХЛ отставки Тим Мюррей Дэн Байлсма Терри Пегула

    «Баффало» объявил об увольнении генерального менеджера Тима Мюррея и главного тренера Дэна Байлсмы со своих постов. 

    Мюррей работал в клубе с 2014 года. Под его руководством клуб не выходил в плей-офф, в том числе в последние 2 сезона, когда главным тренером был Байлсма.

    Отметим, что контракты Мюррея и Байлсмы с клубом рассчитаны на три следующих сезона и продолжат действовать, независимо от их увольнения от должностей. Зарплата Байлсмы составляет 3 млн долларов в год. 

    В последний раз клуб попадал в восьмерку сильнейших на Востоке в 2011 году. 

    Недавно сообщалось о том, что форвард «Сэйбрс» Джек Айкел не хочет подписывать новый контракт с клубом, если Байлсма останется главным тренером. 

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