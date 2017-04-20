«Баффало» объявил об увольнении генерального менеджера Тима Мюррея и главного тренера Дэна Байлсмы со своих постов.

Мюррей работал в клубе с 2014 года. Под его руководством клуб не выходил в плей-офф, в том числе в последние 2 сезона, когда главным тренером был Байлсма.

Отметим, что контракты Мюррея и Байлсмы с клубом рассчитаны на три следующих сезона и продолжат действовать, независимо от их увольнения от должностей. Зарплата Байлсмы составляет 3 млн долларов в год.

В последний раз клуб попадал в восьмерку сильнейших на Востоке в 2011 году.

Недавно сообщалось о том, что форвард «Сэйбрс» Джек Айкел не хочет подписывать новый контракт с клубом, если Байлсма останется главным тренером.