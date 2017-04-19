Нападающий Джек Айкел на намерен подписывать новый контракт с клубом, если главным тренером команды останется .

Сообщения между разногласиями между игроком и 46-летним тренером появлялись на протяжении всего сезона.

Ранее появилась информация, что Байлсма рассчитывает продолжить работу на своем посту, несмотря на невыход команды в плей-офф.

При Байлсме «Баффало» занял в прошедшем сезоне последнее место в Атлантическом дивизионе и не смог пробиться в во второй раз подряд (всего «клинки» не вышли в плей-офф в 6-й раз кряду).