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    НХЛ. Айкел не продлит контракт с «Баффало», если Байлсма останется главным тренером

    Теги Баффало Кубок Стэнли НХЛ Дэн Байлсма Джек Айкел

    Нападающий «Баффало» Джек Айкел на намерен подписывать новый контракт с клубом, если главным тренером команды останется Дэн Байлсма.

    Сообщения между разногласиями между игроком и 46-летним тренером появлялись на протяжении всего сезона.

    Ранее появилась информация, что Байлсма рассчитывает продолжить работу на своем посту, несмотря на невыход команды в плей-офф.

    При Байлсме «Баффало» занял в прошедшем сезоне последнее место в Атлантическом дивизионе и не смог пробиться в Кубок Стэнли во второй раз подряд (всего «клинки» не вышли в плей-офф в 6-й раз кряду).

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