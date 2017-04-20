«Салават Юлаев» договорился с защитником «Ванкувера» Ларсеном о двухлетнем контракте

«Салават Юлаев» договорился о контракте с защитником Филипом Ларсеном, права на которого ранее выменял у «Йокерита», сообщается на официальном сайте клуба.

Срок соглашения с 27-летним игроком будет рассчитан на 2 сезона.

Ларсен в сезоне-2016/17 провел 27 матчей в НХЛ за «Ванкувер» и набрал 6 (1+5) очков при полезности «-8».

В сезоне-2015/16 он выступал в КХЛ за «Йокерит» и набрал 36 (11+25) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. Ранее также играл за «Югру».