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    Александр Овечкин: «Вашингтон» не должен впадать в панику»

    Теги Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Торонто» (3:4 ОТ, 1-2 в серии).

    «Нужно бороться с сложившейся ситуацией. Очевидно, мы не должны впадать в панику или делать какие-то сумасшедшие вещи. Мы просто должны играть в нашу игру.

    Я думаю, что мы достаточно опытны, чтобы управлять ситуацией. Надо просто забыть об этом и двигаться вперед. Неважно, выиграли ли мы эту игру или нет, я бы сказал то же самое. В любом случае нужно идти вперед. И снова серия продолжается до четырех побед. Как бы ни сложилось, мы будем делать все возможное», – сказал Овечкин.

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