Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал слова зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича о судействе в пользу петербургского клуба.

«Мы к этому были готовы, к таким разными ситуациям. Было много разных историй, мы проходили. Все-таки опыт у нас был в 2015 году, опыт плей-офф, где мы то же самое проходили.

Мы с большим уважением относимся к Аркадию Дворковичу, и это его личное мнение, но есть мнение профессионалов. Например, мнение Рене Фазеля. Надо больше опираться на мнение профессионалов, которые разбираются.

Сегодня команда проигрывала со счетом 2:0, но смогла добавить за счет той огромной работы, которая была проделана за этот сезон. Все не рассказать, какая работа была проделана. Главное, что настоящая команда. Вместе проигрывали и побеждали.

Надо отдать должное нашим соперникам — «Динамо» и «Локомотиву», которые нас подготовили к финалу, потому что играли очень здорово. И даже в некоторых матчах переигрывали СКА по игре. Это был сложный плей-офф», – сказал Ротенберг.