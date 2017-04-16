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    Роман Ротенберг: «Уважаем Дворковича, но надо опираться на мнение профессионалов»

    Теги СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина Аркадий Дворкович Роман Ротенберг

    Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал слова зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича о судействе в пользу петербургского клуба.

    «Мы к этому были готовы, к таким разными ситуациям. Было много разных историй, мы проходили. Все-таки опыт у нас был в 2015 году, опыт плей-офф, где мы то же самое проходили.

    Мы с большим уважением относимся к Аркадию Дворковичу, и это его личное мнение, но есть мнение профессионалов. Например, мнение Рене Фазеля. Надо больше опираться на мнение профессионалов, которые разбираются.

    Сегодня команда проигрывала со счетом 2:0, но смогла добавить за счет той огромной работы, которая была проделана за этот сезон. Все не рассказать, какая работа была проделана. Главное, что настоящая команда. Вместе проигрывали и побеждали.

    Надо отдать должное нашим соперникам — «Динамо» и «Локомотиву», которые нас подготовили к финалу, потому что играли очень здорово. И даже в некоторых матчах переигрывали СКА по игре. Это был сложный плей-офф», – сказал Ротенберг.

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