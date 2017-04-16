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    НХЛ. «Нэшвилл» стал 5-й командой в истории лиги, стартовавшей в плей-офф с двух сухих побед на выезде

    Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Чикаго НХЛ

    «Нэшвилл» разгромил «Чикаго» (5:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0). 

    В первом матче «Предаторс» также не пропустили ни одной шайбы, одержав победу со счетом 1:0. 

    В истории НХЛ это только 5-й случай, когда команда начинает плей-офф с двух сухих побед подряд на выезде. В последний раз до «Нэшвилла» это удавалось «Торонто» в 2001 году, а до этого – «Детройту» (1936 год), «Баффало» (1983 год), «Нью-Джерси» (1995 год). 

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