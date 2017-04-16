«Нэшвилл» разгромил «Чикаго» (5:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0).

В первом матче «Предаторс» также не пропустили ни одной шайбы, одержав победу со счетом 1:0.

В истории НХЛ это только 5-й случай, когда команда начинает плей-офф с двух сухих побед подряд на выезде. В последний раз до «Нэшвилла» это удавалось «Торонто» в 2001 году, а до этого – «Детройту» (1936 год), «Баффало» (1983 год), «Нью-Джерси» (1995 год).