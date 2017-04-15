Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин, автор голевой передачи в матче финала Кубка Гагарина против (2:3, счет в серии – 1-3), не смог нанести ни одного броска по воротам Микко Коскинена.

Это четвертый случай в карьере 36-летнего хоккеиста, когда в игре плей-офф голкипер не вступал в игру после его бросков – трижды подобное случалось с Мозякиным в и еще один раз, когда он был игроком «Атланта».