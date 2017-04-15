Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    СКА – «Магнитка». Мозякин ни разу не бросил по воротам

    Теги Металлург Мг СКА Сергей Мозякин КХЛ Кубок Гагарина

    Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин, автор голевой передачи в матче финала Кубка Гагарина против СКА (2:3, счет в серии – 1-3), не смог нанести ни одного броска по воротам Микко Коскинена.

    Это четвертый случай в карьере 36-летнего хоккеиста, когда в игре плей-офф голкипер не вступал в игру после его бросков – трижды подобное случалось с Мозякиным в «Металлурге» и еще один раз, когда он был игроком «Атланта».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться