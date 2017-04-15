Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин коротко высказался после поражения от (2:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – приводит слова Величкина «Спорт-Экспресс».

Данис Зарипов: «Не хочу сейчас ничего говорить, потому что наговорю. Все видели, все понимают»

Александр Медведев: «Если вопросы по судейству и есть, то только у СКА»