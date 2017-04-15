Геннадий Величкин: «Все вопросы к СКА и к судейскому комитету»
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин коротко высказался после поражения от СКА (2:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – приводит слова Величкина «Спорт-Экспресс».
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