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    Геннадий Величкин: «Все вопросы к СКА и к судейскому комитету»

    Теги Металлург Мг СКА Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина

    Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин коротко высказался после поражения от СКА (2:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

    – Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – приводит слова Величкина «Спорт-Экспресс».

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