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    Александр Медведев: «Дацюка и Войнова в этом плей-офф мы не увидим»

    Теги Металлург Мг СКА сборная России травмы Вячеслав Войнов Павел Дацюк Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина ЧМ-2017

    Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что защитник Вячеслав Войнов и нападающий Павел Дацюк не примут участия в оставшихся играх с магнитогорским «Металлургом».

    – К сожалению, состояние игроков не позволяет вывести их из категории травмированных. Это означает, что в этом плей-офф мы их не увидим.

    – Остаются ли шансы у Дацюка или Войнова выступить за сборную России на ЧМ-2017?

    – Пока об этом рано говорить. До начала турнира осталось три недели. Когда врачи разрешат им работать в основной группе, потребуется дополнительное время для восстановления физической и спортивной формы. Главное, что риск повторного повреждения после таких травм очень велик, – сказал функционер.

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