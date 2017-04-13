Подведены итоги сезона в по посещаемости команд в домашних матчах.

В пятерку самых посещаемых клубов вошли: «Чикаго» (21751, заполняемость – 110,3%), «Монреаль» (21228, 100,1%), «Детройт» (20027, 100%), (19672, 110,2%) и «Торонто» (19744, 107,5%).

В пятерку клубов с наиболее низкой посещаемостью вошли «Каролина» (11776, 63%), «Аризона» (13094, 76,5%), «Айлендерс» (13101, 82,9%), (14567, 88,2%), «Флорида» (14620, 85,8%).

С полной таблицей посещаемости можно ознакомиться здесь.

В среднем посещаемость лиги упала на 0,3% – с 17481 человека до 17422. Наибольший прирост в процентном соотношении показали (+8,9%) и «Коламбус» (+8,1%). Наименьший прирост у «Колорадо» (-8,7%) и «Флориды» (-5%).

показал прирост -0,5%, но в 9-й раз подряд стал самой посещаемой командой лиги.