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    НХЛ. Хичкок назначен главным тренером «Далласа»

    Теги Даллас Кен Хичкок НХЛ Джим Нилл

    Известный специалист Кен Хичкок станет новым главным тренером «Далласа».

    На этом посту 65-летний тренер сменит Линди Раффа.

    Хичкок начинал свою тренерскую карьеру в «Старс» и работал с командой с 1995 по 2002 год. Под его руководством «Даллас» выиграл Кубок Стэнли в сезоне-1998/99.

    Последние шесть сезонов Хичкок тренировал «Сент-Луис», но в феврале был уволен из клуба.

    Отметим, что прошлым летом Хичкок говорил о том, что текущий сезон будет последним в его карьере.

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