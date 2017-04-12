НХЛ. Хичкок назначен главным тренером «Далласа»
Известный специалист Кен Хичкок станет новым главным тренером «Далласа».
На этом посту 65-летний тренер сменит Линди Раффа.
Хичкок начинал свою тренерскую карьеру в «Старс» и работал с командой с 1995 по 2002 год. Под его руководством «Даллас» выиграл Кубок Стэнли в сезоне-1998/99.
Последние шесть сезонов Хичкок тренировал «Сент-Луис», но в феврале был уволен из клуба.
Отметим, что прошлым летом Хичкок говорил о том, что текущий сезон будет последним в его карьере.
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