Известный специалист Кен Хичкок станет новым главным тренером «Далласа».

На этом посту 65-летний тренер сменит Линди Раффа.

Хичкок начинал свою тренерскую карьеру в «Старс» и работал с командой с 1995 по 2002 год. Под его руководством «Даллас» выиграл Кубок Стэнли в сезоне-1998/99.

Последние шесть сезонов Хичкок тренировал «Сент-Луис», но в феврале был уволен из клуба.

Отметим, что прошлым летом Хичкок говорил о том, что текущий сезон будет последним в его карьере.